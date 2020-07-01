شكرا لمتابعة خبر عن التحالف العربي : يعلن بدء عملية عسكرية تستهدف ’’قدرات الحوثيين وأهداف مشروعة‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة الحوثيون.

وقال إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد.

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كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا حول العملية العسكرية.

وشنت طائرات التحالف غارات عنيفة في صنعاء وصعدة استهدفت مواقع ومعسكرات الحوثيين صباح اليوم.

وقال شهود عيان ، ان انفجارات قوية سمع دويها في صنعاء ،وسط تحليق مكثف للطيران.

وبحسبهم، فقد تركز القصف على جبل النهدين ونقم ومعسكر السواد،وعطان.

فيما قال اعلام الحوثيين ان غارات استهدفت مديرية سنحان ومطار صنعاء ومعسكر الحفا وغارات في أرحب وكلية الهندسة بشعوب وغارات اخرى في صعدة استهدفت معسكر الجمهورية.

وتأتي الغازات بعد ايام من قصف مواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء.