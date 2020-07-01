شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو صادم لشخصين يقومان بفتح فم جمل ويدخلان فيه أفعى حية ومن ثم يسكبان الماء في جوفه كي يبلعها. ووسط حيرة النشطاء من السبب وراء إقدام الشخصين على هذا السلوك الغريب، عبر آخرون عن اشمئزازهم للمشهد. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تخيلتم ماهو "عطر" الأمير محمد بن سلمان .. شاهدو المفاجأة حول نوعه وسعره ..(صور) • فضيحة على شاشة قناة MBC .. شاهد كيف عاقب الزوج زوجته المحجبة لأنها خانته مع شاب صغير عمره 14 عام .. طريقة العقاب لم يتخيلها أحد .."فيديو" • أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) • عاجل : مقتل نجمة طيور الجنة ومحبوبة الاطفال "ديما بشار "برصاصة غادرة ..شاهد • رامز جلال يتحرش بفنانة مصرية شهيرة داخل المترو .. لم يستطع تمالك نفسه أمام مؤخرتها المثيرة فحدثت الفضيحة ..شاهد • بالمايوه وبدون مكياج .. ظهور فاضح للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح مع شخص مجهول .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة .."شاهد الفيديو" Advertisements • الفنانة "دومينيك حوراني" تنشر صور عارية من رحلتها الصيفية ..كشفت عن صدرها الكبير وقطرات الماء تتساقط على نهديها ..واظهرت منحنيات افخاذها ..شاهد • شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو • الفنانة "لقاء الخميسي" تبرأ والدها منها بعد أن نشرت مقطع صغير وهي عارية كليا في حمام السباحة...(شاهد الفيديو) • هل تذكرون الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" .. شاهدو فضيحتها الجديدة ..ظهرت عارية واعلنت أنها حامل بدون زواج .."فيديو وصور" • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- ووسط حيرة من تفاعلوا مع المشهد، أيد البعض فكرة إصابة الجمل بمرض ما وإقدام الشخصين على وصفة طبية "غريبة" لعلاجه تتمثل بإدخال أفعى صغيرة في أحشائه. #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c21"> #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c21">

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