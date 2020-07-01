شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس، الموافق 1 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

عاجل.. طيران التحالف يشن غارات على مواقع تحت سيطرة الحوثي بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/488230/ مسلح حوثي يقتحم منظمة إغاثية في إب وينهب كشوفات الصرف https://www.elyamnelaraby.com/488241/ مركز الأرصاد يعلن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/488246/ طيران التحالف يقصف مواقع للمليشيا بصنعاء وصعدة https://www.elyamnelaraby.com/488254/ Advertisements الهلال الإماراتي يسيير العيادات الطبية المتنقلة لمخيمات النازحين في مديريات الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/488272/ التحالف يعلن بدء عملية عسكرية ضد أهداف حوثية مشروعة في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/488293/ الجيش الوطني يعلن حصيلة أسبوع لقتلى الحوثي بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/488305/ الجابري: استغلال وتصنيف القوة العسكرية بالمكلا سياسيا عبث خطير وغير مسؤول ولن يُسمح بة https://www.elyamnelaraby.com/488307/ معين عبدالملك: مليشيا الحوثي تفتعل ازمة المشتقات للتنصل عن تطبيق الآلية الأممية https://www.elyamnelaraby.com/488310/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.