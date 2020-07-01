الجيش الوطني يعلن حصيلة أسبوع لقتلى الحوثي بالبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش، الأربعاء، مقتل 241 عنصرا حوثيا خلال أسبوع من المعارك الدائرة بجبهة قانية في محافظة البيضاء، وسط البلاد.



وقال الجيش الوطني، في بيان له، إن مليشيات الحوثي ، تكبدت خسائر بشرية ومادية في جبهة قانية شمالي البيضاء، خلال الفترة من 20- 29 يونيو/حزيران الماضي .. وفق “العين“.

ووفقاً للبيان، فقد بلغت الخسائر البشرية للمليشيات الحوثية 562 عنصراً توزّعت بين 241 قتيلاً و300 جريح و21 أسيراً لدى قوات الجيش.

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كما تمكنت قوات الجيش وطيران التحالف العربي بقيادة السعودية، من تدمير 35 آلية منها 9 دبابات و8 عربات مدرعة و18 مدرعة، خلال ذات الفترة.

ودمّرت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف 15 ثكنة حوثية ومخزن أسلحة في مواقع متفرّقة شمالي غرب البيضاء، فضلا عن استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من ضمنها قناصات وأسلحة رشاشة.

وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الماضية من عملياتها الإرهابية في عدد من المحافظات وخصوصا مأرب والجوف والبيضاء بهدف إفشال جهود الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام.