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عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية الشهيرة "ليلى عبد اللطيف " تفجر مفاجأة وتعلن وفاة نجمة الشاشة العربية الشهيره .. شاهد من تكون !!





لا تزال حلقة ليلى عبد اللطيف في برنامج (أنا هيك) تحقق جدلًا كبيرًا وعددًا كبيرًا من التساؤلات حول التوقعات الخطيرة والكارثية التيأطلقتها. أكثر من ١٢٠ توقع بينهم فقط ٣ توقعات جيّدة أما الباقي جعلت الناس تعيش اضطرابات كثيرة خلال الحلقة قالت ليلى ان شخصية شهيرة ونجمة او نجم سيموتون على المسرح كما الراحلة فريال كريم وفهمان (فريق ابو سليم)، ورفضت البوح عن الاسم وحين سألها نيشان ما اذا كانت نجمة صمتت وفضلت عدم الاجابة.كما تحدثت عن فضيحة كبرى لنجم لم تحدد جنسيته، وسيتحدث الناس عن شذوذه الجنسي وسيعمل البعض على تدميره. احتل اسمها الترند اللبناني على التويتر، لكنها تعرضت لانتقادات كثيرة لأنها تسببت بإحباط الشعب اللبناني أكثر حين قالت إن الدولار سيصل الى ١٥ الف ليرة وسيثبت الدولار على ٥٠٠٠ ليرة بعد عامين، بعدما كان ١٥٠٠.





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