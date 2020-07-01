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عدن - ياسمين التهامي - ’’قناة mbc‘‘ تكشف عن المبلغ الحقيقي الذي حصلت عليه الفنانة ‘‘ياسمين صبري’’ في ’’برنامج رامز مجنون رسمي’’ رقم خيالي..’’شاهد‘‘





كشفت ’’قناة mbc‘‘ الراعية لبرنامج المقالب الشهير ‘‘رامز مجنون رسمي’’ الذي عرض خلال رمضان 2020 عن أجور الممثلين الذين كانوا على علم مسبق بمشاركتهم في البرنامج. وأثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان الكثير من الجدل بكشفها من خلال حساباتها بأن الممثلة المصرية ياسمين صبري تقاضت أجر وصل إلى مليوني دولار لقاء مشاركتها في البرنامج، الأمر الذي نفته شبكة القنوات السعودية من خلال تصريح أكدت به على أن ياسمين صبري تقاضت كما تقاضى باقي النجوم مبلغاً وصل إلى ’’30 ألف دولار‘‘ فقط. وكانت سوزان نجم الدين كشفت في وقت سابق بعد عرض حلقتها بأنها تقاضت أكثر من 50 ألف دولار لقاء حضورها في برنامج رامز جلال. وأشارت ‘‘قناة mbc’’ إلى أن أعلى أجر تقاضاه ممثل في برنامجها هو الممثل الهندي شاه روخان، حيث قد تقاضى أعلى أجر وبلغ ’’450 ألف دولار أمريكي‘‘ في موسم رامز تحت الأرض مما ينفي الأخبار المتداولة حول أجر ياسمين صبري وعلي معلول.





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