شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات ضخمة ترافقها طائرات مروحية وحربية تتقدم نحو شبوة ... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت صباح اليوم قوة كبيرة تابعة للتحالف العربي ترافقها قوات النخبة الشبوانية في طريقها الى معسكر العلم قادمة من بالحاف. وقال مصدر عسكري ان قوات كبيرة للتحالف العربي عززت من تواجدها في معسكر العلم مسنودة بقوات النخبة الشبوانية بقيادة محمد البوحر. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واضاف المصدر ان القوات تحركت باسناد وتمشيط من طيران التحالف مع انتشار كبير لقوات النخبة بالقرب من معسكر العلم في شبوة. وكان سكان محليون في شبوة افادوا ان طيران للتحالف يحلق بكثافة منذ فجر اليوم في معظم مديريات المحافظة.

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