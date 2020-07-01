شكرا لقرائتكم خبر عن من وسط اكوام الدمار ولهيب الحرب... يمنيون يحققون ثلاثة انتصارات عربية بالمراكز الاولى بصورة مفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فازت اليمن بالثلاثة المراكز الأولى في أحد المسابقات الثقافية على مستوى الوطن العربي.

وقد أعلن المنتدى العربي للفنون عن أسماء الفائزين في المسابقة العربية السنوية الثانية إبدع للفنون للعام 2020 في مجال الرسم والخط العربي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وشارك في المسابقة 13 دولة عربية وهم اليمن – مصر- الجزائر – تونس – المغرب – الأردن – السعودية – ليبيا – فلسطين – الإمارات – لبنان – العراق – السودان



وقد فازت اليمن بالثلاثة المراكز الأولى كالتالي:

في مجال الرسم:

1- المركز الأول الفنانة التشكيلية: ندى محمد الكينعي – اليمن

في مجال الخط العربي:

1. المركز الأول الخطاط: معاذ محمود – اليمن

2. المركز الثاني الخطاط :فؤاد زيد الغمري – اليمن

وقد حصل 14 متسابق يمني على شهادات تميز من بين 21 متسالق عربي وهم:

الفنانة التشكيلية: مودة نبيل الأغبري – اليمن

الفنانة التشكيلية: علياء عادل اليمن – اليمن

الفنانة التشكيلية: رغد الهتار – اليمن

الفنانة التشكيلية: مودة نبيل الأغبري – اليمن

الفنانة التشكيلية: علياء عادل اليمن – اليمن

الفنانة التشكيلية: رغد الهتار – اليمن

الفنانة التشكيلية: رفيداء علي – اليمن

الفنانة التشكيلية: ريام عبدالله – اليمن

الفنانة التشكيلية: اماني الكبودي – اليمن

الفنان التشكيلي: أجاويد شكري – اليمن

الفنانة التشكيلية: بسيمة يوسف الدبعي – اليمن.

الفنانة التشكيلية: سونيا يحيى – اليمن

الفنان التشكيلي: محمد صالح علي مصلح – اليمن

الفنانة التشكيلية فاطمة المحطوري – اليمن.

الخطاط: علي الفائز- اليمن

الخطاط : هاني الريمي – اليمن

الخطاط: رائد محمد أحمد – اليمن.

وسيتم تكريم الفائزان بالمركز الأول بدرع المسابقة وميدالية ذهبية لكل منهما فيما الفائزان بالمركز الثاني سيحصلون على الميدالية الفضية وشهادة فوز