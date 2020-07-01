شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار بصورة متسارعة امام السعودي والدولار ...اسعار الصرف قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “"الخليج 365"”ينشر اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء 1 يوليو 2020م وكانت الاسعار كالتالي سعر الصرف في صنعاء شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements شراء:



الدولار الأمريكي: 615 الريال السعودي: 162.5 الدرهم الإماراتي: 167 بيع: الدولار الأمريكي: 618 الريال السعودي: 163.5 الدرهم الإماراتي: 168 سعر الصرف في عدن شراء: الدولار الأمريكي: 749 الريال السعودي: 196.5 الدرهم الإماراتي: 199 بيع: الدولار الأمريكي: 754 الريال السعودي: 198 الدرهم الإماراتي: 200 مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير باي لحظة وتختلف من صراف الى اخر

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