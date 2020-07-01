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الريال اليمني ينهار بصورة متسارعة امام السعودي والدولار ...اسعار الصرف قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - “"الخليج 365"”ينشر اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء 1 يوليو 2020م وكانت الاسعار كالتالي

سعر الصرف في صنعاء    شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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شراء:


 
الدولار الأمريكي: 615

الريال السعودي: 162.5

الدرهم الإماراتي: 167

بيع:

 

الدولار الأمريكي: 618

الريال السعودي: 163.5

الدرهم الإماراتي: 168

سعر الصرف في عدن

شراء:

الدولار الأمريكي: 749

الريال السعودي: 196.5

الدرهم الإماراتي: 199

بيع:

الدولار الأمريكي: 754

الريال السعودي: 198

الدرهم الإماراتي: 200

مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير باي لحظة وتختلف من صراف الى اخر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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