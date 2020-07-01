شكرا لقرائتكم خبر عن محرقة جديدة للحوثيين على مشارف صعدة والمفاجأة بجنسية القتلى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي أربعة من عناصر مليشيا الحوثي، بينهم قناص مصرعهم، وأسر اثنان، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش اليمني في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة.

وأكد أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود العقيد سليمان النويهي، في تصريح صحفي، أن ما لا يقل عن 4 من المليشيا قتلوا، وأسر اثنان يحملان الجنسية الإثيوبية أثناء محاولتهما التسلل إلى أحد مواقع الجيش. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف النويهي، إن أبطال الجيش أفشلوا محاولة التسلل وأجبروا من تبقى من العناصر الحوثية على الفرار.

إلى ذلك، أفاد العقيد النويهي، أن مدفعية الجيش استهدفت قناصاً حوثياً فى ذات الجبهة.

يأتي ذلك، فيما أفشلت قوات الجيش مسنودة من المقاومة الشعبية، أمس الثلاثاء، تسللاً للمليشيا، في محافظة الجوف، نحو مواقعها في جبهة السليلة غربي مديرية خب الشعف جنوبي اليتمة، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتخوض قوات الجيش مواجهات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ضد عناصر المليشيا في جبهات كتاف والبقع ورازح وخب والشعب.