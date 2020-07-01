شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية في محافظات اليمن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ... تفاصيل طارئه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣٠ مساءً (الخليج 365_خاص)

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية على أهداف قال إنها مشروعة لجماعة الحوثي.

وأكد أن “العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد”، كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا حول العملية العسكرية، وذلك بحسب قناة “العربية”.

وشنت مقاتلات التحالف، اليوم الأربعاء، غارات جوية على النهدين ونقم ومعسكر السواد ومعسكر الفرقة سابقا بالعاصمة صنعاء، ومواقع في محافظات أخرى.