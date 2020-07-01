شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تنهي تعاقدها مع أشهر إعلامي مصري شاب لديها .. بعد اتهامات بالسرقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت إحدى الشبكات التابعة لقناة الجزيرة القطرية عن إنهاء تعاقدها مع إعلامي مصري شهير.

أعلنت AJ عربي التابعة لشبكة الجزيرة القطرية إنهاء تعاقدها مع أحمد الغندور الذي يقدم برنامج “الدحيح”.

Advertisements

ونشرت الشبكة صورة للدحيح وعلقت قائلة: لقد انتهى مشوارنا هذا معا هنا .. خططنا لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم والمؤسسات الإعلامية بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على “كبريت”. الجزيرة تنهي تعاقدها مع أشهر إعلامي وأضافت: نعبر عن الامتنان لأحمد الغندور وفريقه ونتمنى له التوفيق والنجاح والتألق لبرنامجه المميز الدحيح.

وعلق أحمد الغندور على القرار قائلا: شكراً جداً جداًً عربي +AJ على التجربة الجميلة والفريدة دي. وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج، وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي ?? ا?تمنى نكون بسطناكوا، شكراً وا?لى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة ا?ن شاء الله.

وأثار هذا القرار جدلا لأنه يأتي بعد نحو أسبوعين من حملة دشنها نشطاء مصريون على رأسهم الناشط المصري المثير للجدل وائل عباس والتي اتهموا فيها “الغندور” بأنه يسمح لفريق الإعداد الخاص به بسرقة بعض المواد وعرضها في برنامجه.