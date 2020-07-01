شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السويدان يفاجئ الجميع بأول رد قوي على بيان أمير الكويت ويعلن بكل وضوح براءته من هذا الأمر (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

خرج الداعية الكويتي طارق السويدان عن صمته مقررا الحديث في شأن سياسي يخص بلده الكويت.

وعلق السويدان على أزمة تسريبات القذافي التي طالت العديد من الشخصيات الإسلامية الكويتية على رأسهم مبارك الدويلة.

السويدان رد على بيان أمير الكويت ونفى طارق السويدان، عن نفسه تهمة ملاقاة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وخرج السويدان، من خلال حسابه في “تويتر”، نافيا أي لقاء جمعه بالقذافي، وغرّد قائلا: “للعلم أنا لم ألتق في حياتي مع المقبور القذافي”.

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تغريدة السويدان جاءت بعد تسريب تسجيلات لقيادات الإخوان مثل حاكم المطيري والنائب الكويتي السابق مبارك الدويلة مع القذافي، والتي بررها الدويلة بأنه أبلغ الجهات الرسمية في بلاده بشأنها وأنها لا تتجاوز “الكلام البروتوكولي”، إلا أن تلك الادعاءات نفاها الديوان الأميري الكويتي.

وكان الديوان الأميري الكويتي نفى ادعاءات الدويلة بشأن تواصله مع الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد، وأكد الديوان أن “النائب السابق الدويلة تقَول وافترى على أمير البلاد”، إضافة إلى أن تصريحاته ستضعه تحت طائلة المساءلة القانونية.

ونفى وزير شؤون الديوان الأميري علي الجراح، ما رد في حديث النائب الكويتي السابق خلال مقابلة تلفزيونية، مشيرا إلى أن “ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 2020/6/23، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ 2020/6/25، بأنه نقل لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وبأن سموه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء على المقام السامي”.

السويدان رد على بيان أمير الكويت وشدد الجراح على عدم جواز “أن يُنسب لسمو أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء، من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك”.

كما وجه وزير شؤون الديوان الأميري تحذيرا “من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية”.