شكرا لبحثكم عن خبر قوات عسكرية تقطع طريق عدن تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت قوات الامن الخاصة قبل قليل الخط الرابط بين محافظة تعز ومديرية الشمايتين. وقال شهود عيان في افادات خاصة لكريتر سكاي ان أفراد تابعين للقوات الخاصة تتقطع للجنة المكلفة من المحافظ في منطقة النشمة وتمنع المواطنين من المرور. Advertisements واضافوا ماذنب المواطن حيث يتم قطع حركة السير امامه من قبل قوات امنية. وافادوا بالقول نطالب قائد القوات الخاصة في التربة جميل عقلان على فتح حركة السير

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