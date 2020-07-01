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التحالف يعلن بدء عملية عسكرية ضد أهداف حوثية مشروعة في صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

التحالف يعلن بدء عملية عسكرية ضد أهداف حوثية مشروعة في صنعاء

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة ، مساء الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.

 

وذكر التحالف، في بيان له، أن العملية تهدف إلى تحيبد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا الحوثية والتي تستخدمها في شن عمليات إرهابية.

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ولم يكشف التحالف عن تفاصيل أخرى حول العملية وذكر أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم للحديث عنها .

 

وشنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء سلسلة غارات مكثفة استهدفت مواقع تجميع الطائرات المسيرة بدون طيار والصواريخ الباليستية شمالي صنعاء.

 

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