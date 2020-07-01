شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة ...قتل طفلة على يد عشيق أمها ... طريقة شيطانية في اخفاء الجثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاصيل مروعة رواها المجرم الذي إرتكب جريمة قتل طفلة، الجريمة المقززة بكل تفاصيلها، وكانت على طريقة القتل المتبعة لدى ولي عهد السعودية بن سلمان، و التي إتخدمها مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عندما قتله وقطعه وذوب جسده في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي.

فقد قام عامل مصري، بخطف فتاة ١٢ عاما وقتلها بطريقة متوحشة ومن ثم ذوب جسدها بمادة حارقة حتى تختفي ملامحها وجثتها و الطريقة التي قتلعا فيها، تماما كما فعل بن سلمان مع خاشقجي، فقد أصبحت طريقة ولي عهد السعودية متبعة لدى كل المجرمين في العالم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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و كشفت الأجهزة الأمنية في مصر الأحد، تفاصيل اختطاف طفلة ثم قتلها ووضعها بداخل خزان مياه وعليها



اضطر رجال الشرطة إلى تعقب والدة الطفلة المتغيبة وفحص علاقاتها، حيث اكتشفوا وجود علاقة غير شرعية بينها وبين عامل، وقررت والدة الطفلة إنهاء تلك العلاقة المحرمة الأمر الذي رفضه عشيقها، ما دفعه لخطف ابنتها وقتلها.

وعثر الأمن على جثة الطفلة ملقاة داخل الخزان في تحلل تام، فيما لم يستدل على تعرض الطفلة للاغتصاب قبل وفاتها من عدمه، نظرا لتحلل الجثة بالكامل.

وضبطت الشرطة المتهم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة وتم تحويله إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.





