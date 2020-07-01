شكرا لقرائتكم خبر عن " كورونا " ينتشر بين موظفي قناة فضائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تخلل فيروس كورونا المستجد، بين صفوف موظفين قناة الشروق الجزائرية، إذ أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص من صحفيين ومصورين ورؤساء تحرير.

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وشهدت القناة حالة استنفار عام، حيث تم تغيير مواقيت العمل مع خفض عدد الموظفين إلى أقل من النصف.

وسجلت الجزائر، أمس الثلاثاء 336 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي عدد المصابين حوالى 140 ألف حالة.