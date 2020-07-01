شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع معركة عنيفة بين السوريين بسبب صورة لوحة لأسماء الأسد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دارت معركة عنيفة من خلال تعليقات الفيسبوك على صورة لوحة لأسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، حديث الساعة بين السوريين، حيث ظهر فيها أيضا، اسم رجل الأعمال المعاقب دولياً على فساده وابن خال الأسد، رامي مخلوف.

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وتفجرت الأحداث بعد نشر رسامة سورية تدعى “لانا أطماجة” على حسابها الفيسبوكي، وحسابها الآخر على “إنستغرام” صورة لوحة رسمت فيها، أسماء الأخرس، فتناقلتها صفحات لأنصار النظام وبعض إعلامييه الموالين، إندلعت حرب التعليقات العنيفة، وذكر بعض المعلقين، الرسامة، بصور “قيصر” الذي سبق وانشق عن نظام الأسد مصطحبا أكثر من خمسين ألف صورة لضحايا التعذيب في سجونه، وأن الأولى رسمهم هم.

وجاءت التعليقات من قبيل من “يرسم مجرمين وقتلة، يكون مثلهم” وقال آخر، للرسامة التي رسمت وجه زوجة الأسد: أنتِ رسمتِ إنسانة مسجلة على قائمة مجرمي العصر.