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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة التغريدة التي حذفها ترامب عن زوجين أمريكيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت "سكاي نيوز عربية" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب شارك مؤخرًا على حسابه الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو لزوجين أمريكيين، إلا أنه بادر بعد ذلك بحذف التغريدة.
وكان المقطع يتعلق بالزوجين اللذين ظهرا، مؤخرًا وهما يوجهان السلاح أمام المتظاهرين الذين كان في طريقهم للتظاهر في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية.
وأكد الزوجان حينها أن بعض المتظاهرين اقتحموا الحدود الخاصة بمنزلهما، وأن بعضهم قاموا بتهديدهما لذلك قاما برفع السلاح لدفعهما للابتعاد عن منزلهما.
الجدير بالذكر أن التظاهرات التى شهدتها الولايات المتحدة كانت على خلفية مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.
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