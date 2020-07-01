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قصة التغريدة التي حذفها ترامب عن زوجين أمريكيين

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت "سكاي نيوز عربية" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب شارك مؤخرًا على حسابه الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو لزوجين أمريكيين، إلا أنه بادر بعد ذلك بحذف التغريدة.

 

 

وكان المقطع يتعلق بالزوجين اللذين ظهرا، مؤخرًا وهما يوجهان السلاح أمام المتظاهرين الذين كان في طريقهم للتظاهر في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية.

 

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وأكد الزوجان حينها أن بعض المتظاهرين اقتحموا الحدود الخاصة بمنزلهما، وأن بعضهم قاموا بتهديدهما لذلك قاما برفع السلاح لدفعهما للابتعاد عن منزلهما.

 

الجدير بالذكر أن التظاهرات التى شهدتها الولايات المتحدة كانت على خلفية مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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