منها 25 غارة في ساعة .. غارات هستيرية لطيران العدوان السعودي على صنعاء ومأرب والجوف والبيضاء وصعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

يواصل طيران العدو السعودي ، غاراته الجوية على صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية وذلك بعد ساعات من غاراته العدائية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر أمنية أن طيران العدوان شن قبل قليل، 5 غارات على منطقة قانية بمحافظة البيضاء، وغارة على منطقة الحتارش بمديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء، بالاضافة الى 4 غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة و 4 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف و4 غارات على مديريتي العبدية وماهلية بمأرب وغارتان على صلب بمديرية مجزر بذات المحافظة.

وشن طيران العدو عصر اليوم غارة منطقة الصيانة في مديرية الثورة بالعاصمة و4 غارات على معسكر الجمهورية بصعدة

وتأتي هذه الغارات الهستيرية بعد ساعات من شنه غارات على عدة مناطق بالعاصمة صنعاء حيث شن صباح اليوم غارتين على منطقة الحفاء ونقم، و5 غارات على مطار صنعاء الدولي، وغارتين على مديرية سنحان.