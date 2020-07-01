شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة الشرعية : تعترف بوصول الحوثيون إلى مسقط رأس الشهيد عبدالرب الشدادي في مأرب .. ومسؤول حكومي يكشف عن آخر المستجدات للمعارك بين الجيش والحوثيون حتي الحظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت الحكومة اليمنية الشرعية،بوجود معارك بين قوات الجيش الوطني بمساندة القبائل وجماعة الحوثي ، في مديرية "العبدية" التي تشهد مواجهات لأول مرة في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال محمد جميح. سفير اليمن في اليونسكو، إن مديرية العبدية مسقط رأس الشهيد القائد عبدالرب الشدادي تشهد مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي.

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وأضاف في تغريدة له على "تويتر"، أن رجال القبائل وقوات الجيش الوطني كبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة في المديرية.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان صحافي، إن جماعة الحوثي سيطرت على مديرية ردمان في البيضاء بالكامل، بما فيها منطقة "قانية"، وصولًا إلى مناطق في مديرية "ماهلية" وفي مديرية العبدية بمحافظة مأرب وهو ما تنفيه القوات الحكومية.

‏وأشار سفير اليمن لدى اليونسكو، إلى أن أبناء مأرب ورجال اليمن يتسابقون مع رجال العبدية للدفاع عنها.

‏وخلال الأيام الماضية، سيطرة جماعة الحوثي على مواقع جديدة في جبهة قانية بالبيضاء، والذي تمكنت من خلالها التوغل لأول مرة في أجزاء من مديرية العبدية بمحافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.