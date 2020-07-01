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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : التحالف يشن هجوما ثانيا على الحوثيين في صنعاء ومصادر تكشف عن المعسكر المستهدف

جددت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية مساء الأربعاء، استهداف مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي الموالية لإيران في العاصمة صنعاء شمال البلاد.

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جديد اب برس

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وقال سكان محليون إن دوي انفجار عنيف هز صنعاء، وسط تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في سماء المدينة حتى اللحظة.

وذكروا أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية واحدة معسكر الصيانة شمال صنعاء.

من جهتها قالت قناة المسيرة التابعة للجماعة :"إن طيران العدوان يشن غارة على منطقة الحتارش بمديرية بني الحارث".

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت صباح اليوم الأربعاء سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع جماعة الحوثي الانقلابية في جبلي النهدين، نقم، ومعسكر السواد جنوب صنعاء.

وتأتي هذه الغارات بعد نحو أسبوع من إطلاق الجماعة الحوثية صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه السعودية.

ولم يعلن التحالف العربي حتى الأن عن طبيعة المواقع المستهدفة.