أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020 خاص- الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعا الموافق ا يوليو 2020 وهي كالتالي :

طيران التحالف يقصف مواقع للمليشيا بصنعاء وصعدة https://www.elyamnelaraby.com/488254 مركز الأرصاد يعلن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/488246 مسلح حوثي يقتحم منظمة إغاثية في إب وينهب كشوفات الصرف https://www.elyamnelaraby.com/488241 Advertisements عاجل.. طيران التحالف يشن غارات على مواقع تحت سيطرة الحوثي بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/488230 تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/488220 الحديدة.. القرى السكنية في الجبلية تتعرض لقصف حوثي بمختلف أنواع الأسلحة https://www.elyamnelaraby.com/488219 مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/488216 استهداف حوثي على أحياء التحتيا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/488215

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