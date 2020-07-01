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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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خاص- اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

أبرز عناوين

خاص- الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعا الموافق ا يوليو 2020 وهي كالتالي :

 

طيران التحالف يقصف مواقع للمليشيا بصنعاء وصعدة

https://www.elyamnelaraby.com/488254

 

مركز الأرصاد يعلن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة

https://www.elyamnelaraby.com/488246

 

مسلح حوثي يقتحم منظمة إغاثية في إب وينهب كشوفات الصرف

https://www.elyamnelaraby.com/488241

 

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عاجل.. طيران التحالف يشن غارات على مواقع تحت سيطرة الحوثي بصنعاء

https://www.elyamnelaraby.com/488230

 

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت

https://www.elyamnelaraby.com/488220

 

الحديدة.. القرى السكنية في الجبلية تتعرض لقصف حوثي بمختلف أنواع الأسلحة

https://www.elyamnelaraby.com/488219

مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/488216

 

استهداف حوثي على أحياء التحتيا جنوب الحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/488215

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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