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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020
خاص- الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعا الموافق ا يوليو 2020 وهي كالتالي :
طيران التحالف يقصف مواقع للمليشيا بصنعاء وصعدة
https://www.elyamnelaraby.com/488254
مركز الأرصاد يعلن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة
https://www.elyamnelaraby.com/488246
مسلح حوثي يقتحم منظمة إغاثية في إب وينهب كشوفات الصرف
https://www.elyamnelaraby.com/488241
عاجل.. طيران التحالف يشن غارات على مواقع تحت سيطرة الحوثي بصنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/488230
تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/488220
الحديدة.. القرى السكنية في الجبلية تتعرض لقصف حوثي بمختلف أنواع الأسلحة
https://www.elyamnelaraby.com/488219
مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/488216
استهداف حوثي على أحياء التحتيا جنوب الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/488215
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