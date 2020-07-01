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عدن - ياسمين التهامي - “شاهد” الصورة التي أثارت موجة غضب واسعة في سلطنة عُمان.. ماذا فعل العمانيون ؟! لن تصدق





أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تجمهر عدد من المواطنين العمانيين أمام إحدى مراكز الشرطة العمانية، عقب الإعلان عن فتح مراكز شرطة عمان السلطانية، غضباً بمواقع التواصل نظرا لعدم الالتزام بإجراءات السلامة الصحية. وتداول رواد موقع التواصل، صورة رصدتها “وطن” توثق احتشاد المواطنين العمانيين أمام المركز الشرطي، وسط غياب لإجراءات التباعد اللازمة للوقاية من “كوفيد19″، الأمر الذي استدعى مطالبة الناشطين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس. ونشر حساب “مريم الرواحي” عبر موقع التواصل “تويتر”، صورة توثق الواقعة، وعلّقت عليه وقالت: “نداء استغاثة إلى اللجنة العليا، مع فتح خدمات شرطة عمان السلطانية أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للتباعد لسلامة الجميع”. وأثارت تغريدة الرواحي ردود أفعال عديدة لدى المتفاعلين عبر “تويتر” والذين انتقدوا بشدة تصرف المحتشدين أمام مركز الشرطة، وطالبوا بضرورة تفعيل إجراءات الوقاية من الفيروس، كي لا تقع البلاد في كارثة من جديد. وفي ذلك قال أحد المغردين بعد أن أعاد تغريد الصورة: “أستغفر الله، تو ه الأوادم محتاج حد يعلمهم ما عارفين الوضع”. فيما قال آخر: “اللجنة محددة إجراءات السلامة، وعلى كل الأطراف “الجهة المعنية والمواطن”، إتباعها وبحرفية. فيما الثالث علق على التغريدة وقال: “نفس الشيء حتى مظلة يستظلون فيها ما شيء، يعني حتى لو سويت مباعدة، الكل راح تضربه الشمس”. وشهدت سلطنة عمان خلال الأسابيع الماضية كغيرها من بلدان العالم، حالة من الإغلاق وحظر التجول ومنع التجمعات البشرية، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات العمانية لمجابهة جائحة كورونا “كوفيد19″، والتي جاءت على معظم بلدان العالم، وتسببت بأزمة عالمية صحية صنفت الأكبر خلال القرن الأخير.







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