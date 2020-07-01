ابو رأس: استمرار حجز سفن المشتقات النفطية سيكون له عواقب وخيمة على المستويين الاقليمي والدولي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف



حذر الشيخ فهد بن حمود ابو رأس وكيل محافظة الجوف من عواقب استمرار حجز قوى العدوان لسفن الشعب اليمني المحملة بالمشتقات النفطية عرض البحر ومنع دخولها الى الميناء بدون مبرر.

وقال ابو راس في حديث صحفي إن عواقب تصرفات العدوان ستكون وخيمة، ليس على المستوى المحلي فقط.. بل على المستويين الاقليمي والدولي، وأن الفرصة ما زالت سانحة أمام النظام السعودي وحلفائه من قوى العدوان الرضوخ للسلام، وإن عواقب هذا التعنت ستكون وبالاً على أصحابها وتذهب الأمور الى أكبر من ذلك بكثير.

وأضاف “الشعب اليمني ممثلاً بأبطال قواته المسلحة واللجان الشعبية لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه التصرفات غير الاخلاقية وغير الانسانية، ويعرف كيف سكون الرد الشافي مهما طال صبره وعقلانيته على أمل جنوح قوى العدوان للسلام، لكن عندما يتعلق الأمر بتهديد شعب بالإبادة من خلال هذا الحصار فإن الرد سيكون أكبر مما تتخيله قوى العدوان”.

وتطرق وكيل محافظة الجوف الى الاعمال الهمجية التي يرتكبها العدوان وأدواته ومرتزقته بالداخل، بطرق لا تنم عن قيم الدين الاسلامي ولا عادات القبيلة اليمنية وكذا العربية بصلة، والتي كان آخرها التصرف غير الاخلاقي بحق أسرة سبيعان بمحافظة مارب، وأيضاً استمرار هذه التصرفات في جنوب الوطن والتي أصبحت مكشوفة، مشيراً الى أن ما يحدث في شقرة أبين مسرحية مفضوحة بين الامارات والسعودية من أجل الاجهاز على ما تبقى من جزيرة سقطرى.

وعبر ابو راس عن شكره لقائد الثورة السيد العلم عبدالملك بن بدر الدين الحوثي على تعامله الاخلاقي مع مختلف القضايا، ومعالجته فتنة ردمان محافظة البيضاء والعفو عن المغرر بهم.