شكرا لبحثكم عن خبر بقوة السلاح.. نهب 110مليون ريال رواتب مكتب التربية بالبريقا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في عدن أن الاموال التي تم نهبها في خور مكسر صباح اليوم في عملية تقطع مسلح قام بها مجهولين هي مرتبات المعلمين بمديرية البريقا.
وقالت المصادر أن الاموال تبلغ نحو مئة وعشرة ملايين.
ولم تصدر أي مواقف رسمية بشان الحادث حتى الآن.
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