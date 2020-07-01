طيران التحالف يقصف مواقع للمليشيا بصنعاء وصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020
صنعاء صعدة - الخليج 365
شن طيران التحالف العربي، الأربعاء، غارات على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء وصعدة.
وأفاد مصدر، بأن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن صنعاء 5 غارات على محيط مطار صنعاء.
وأضاف، أن طيران التحالف استهدف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بمنطقة عمد مديرية سنحان.
وذكر، أن طيران التحالف العربي شن غارة على جبل النهدين، وغارتين على جبل نقم، وغارة على السواد.
وفي صعدة، استهدف طيران التحالف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بمحيط عاصمة المحافظة وغارتين على أحد المعسكرات في المدينة.
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