شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. بالفيديو: اماراتية تريد تتزوج ونشطاء من اليمن يتفاعلون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لفتاة امارتية وهي تبكي وتصرخ بحرقة شديدة ، بسبب عدم تقدم أي شخص لخطبتها والزواج بها.

وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو الذي اطلع عليه " أحداث نت " ويرفقه هنا، وهي تبكي وتطلب من اماراتيات أخريات عدم إرجاع سبب العزوبية التي تعيشها دون زوج ، إلى حظها.

وقالت الفتاة وهي تبكي أنها بلغت سن الثلاثين وهي لم تتزوج .

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ناشطون يمنيون بمواقع التواصل الإجتماعي، تعاطفوا مع الفتاة ، وأكدوا لها أنها جميلة جدا وانها ستجد في وقت قريب من يتزوجها من الشباب.

وعرض عليها عدد من الناشطين اليمنيين ، الزواج ، فأبدت على الفور موافقتها عبر ردود على تعليقاتهم التي رصدها " أحداث نت " اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

هذه الفتاة مجرد نموذج لآلاف الفتيات والنساء الإماراتيات اللاتي وصلن إلى سن العنوسة .. نتيجة لانشغال الشباب الإمارتي بملذات الحياة والسياحة إلى في عدد من دول العالم، وعزوفهم عن التفكير بتكوين أسرة أو الارتباط بفتيات ايرانيات وسوريات ولبنانيات مقيمات في الإمارات .