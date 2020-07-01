شكرا لبحثكم عن خبر خلال لقاءه السفير البريطاني ... نايف البكري يؤكد حرص الشرعية على التمسك بالخيارات السلمية لحل الأزمات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري امس الثلاثاء مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن وفي مقدمتها تنفيذ إتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي أواخر العام الماضي.

وخلال اللقاء اكد البكري حرص الحكومة على التمسك بالخيارات السلمية والحوار لحل ألأزمات والخلافات باعتبارها وسيلة آمنة تحقق الغايات وتحقن الدماء.

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واشاد البكري بالدور البريطاني الداعم لليمن وجهود معالي السفير المبذولة لحل الأزمة اليمنية.

وعبر الوزير البكري عن شكره للدور الكبير الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل الحفاظ على امن اليمن ووحدته وسلامة اراضيه.

مشيدا بالمساعي التي تبذل من الجميع لتنفيذ اتفاق الرياض كخطوة مهمة تدعم جهود المبعوث الاممي للتوصل الى حل سياسي عادل ومستدام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث للحل المتفق عليها .

من جانبه أكد السفير البريطاني مايكل آرون حرص حكومة بلاده على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن ، وانهاء معاناة اليمنيين، مجددا دعم المملكة المتحدة للشرعية اليمنية في مساعيها لتحقيق السلام واستعادة الدولة