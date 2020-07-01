شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل سطو مسلح صباح اليوم على سيارة تنقل أموال في قلب العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت سيارة تقل اموالا لسطو المسلح في مديرية خور مكسر بعدن.. وقال شهود عيان ان مسلحون مجهولون استولوا على مبالغ مالية كبيرة في مديرية خورمكسر امام قاعة اماسي . Advertisements واضاف المصدر ان سيارة محملة بالاموال كانت قادمة على مايبدو من البنك المركزي اليمني اعترضها مسلحون اطلقوا النار على من فيها وقاموا بنهب الاموال.. وأكد المصدر فرار المسلحين والأموال المنهوبة إلى جهة غير معلومة.

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