شكرا لبحثكم عن خبر لاول مرة ...شاهد بالصورة "العسيب"يدخل في تصاميم فساتين النساء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في خطوة أكدت عدم احتكار الرجال للعسيب قامت المصوره المتالقة اروى القوسي بالتقاط صورة للزي اليمني ممزوج ببعض من التغيرات الخاصة التي طرأت عليه وابرزها العسيب "حزام الجنبية" الرجالي الأصيل. . الصورة التي نشرتها القوسي حصلت لاقت تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

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