شكرا لبحثكم عن خبر سلفي لشاب يمني يثير جدل مواقع التواصل في بركان مدينة دمت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي لشابا يمني وهو يلتقط لنفسة صورة سيلفي من فوهة بركان مدينة دمت (حرضة دمت ) محافظة الضالع . Advertisements التقط الشاب السيلفي وهو مبتسم بكل شجاعة دون خوفا من السقوط من حافة البركان ( الحرضة )يعتبر من أكبر البراكين الطبيعية الساخنة في اليمن .

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