شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صور .. اين وماذا قصف طيران التحالف قبل قليل في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هزت انفجارات عنيفة صباح اليوم العاصمة اليمنية صنعاء، وقالت مصادر محلية ان الانفجارات تسبب بها قصف عنيف لطيران التحالف على مناطق متفرقة في المدينة.

وقالت المصادر ان القصف استهدف معسكر الحفا المحاذي لجبل نقم ، وجبل النهدين المجاور لدار الرئاسة المحاذي لميدان السبعين.

ولم تكشف المصادر عن سبب القصف او نتائجه، غير انها لفتت الى انه اثار الرعب في نفوس السكان.