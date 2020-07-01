مركز الأرصاد يعلن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى



وأضاف المركز، أن الطقس، بالمرتفعات الجبلية، اجواء صحوة الى غائمة جزئياً، بسحب ركامية، والفرصة موجودة لهطول امطار متفرقة خصوصاً على المرتفعات الجنوبية والغربية المحاذية للمناطق الساحلية وصولاً الى الاجزاء الجنوبية لهضبة حضرموت، مع نشاط للريح خلال ساعات النهار على الاحواض الجبلية والهضاب الداخلية يعمل على اثارة العوالق الترابية.

أما المناطق الساحلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً، حارة ورطبة على المناطق الساحلية والفرصة موجودة لتشكل سحب ركامية على المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الشرقية قد يصحبها بعض الهطولات والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على السواحل الجنوبية والشرقية تصل سرعتها الى 25 عقدة على السواحل الجنوبية مثيرة للاتربة والرمال وغربية الى شمالية غربية على السواحل الغربية.

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وأما المناطق الصحراوية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً، شديده الحرارة نهاراً، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة تنشط خلال ساعات النهار، مثيرة للاتربة والرمال تصل سرعتها الى 20 عقدة.

وفي أرخبيل سقطرى، اجواء صحوة الى غائمة جزئياً، والفرصة مهيئة لهطول امطار خفيفة، والرياح نشطة جنوبية غربية تصل هبات الرياح فيها الى 40 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الاخوة المواطنين، في المناطق الصحراوية من الارتفاع الشديد للحرارة نهارا والغبار المثار وكذلك قاطني المناطق الساحلية والمحاذية لها من الطقس الحار والرطب، الصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية من الرياح الشديدة وارتفاع الامواج واضطراب البحر.

كما نبه الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد فيها او بالقرب منها وذلك أثناء وبعد هطول الأمطار.