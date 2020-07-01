شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. طيران التحالف يشن غارات على مواقع تحت سيطرة الحوثي بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شن طيران التحالف، الأربعاء، غارات جوية على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء.



وأفاد سكان محليون، بأن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن غارة على جبل النهدين، وغارة على جبل نقم، وغارة على معسكر السواد.

وتصاعدت أعمدة الدخان من الأماكن المستهدفة.

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