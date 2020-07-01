ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد فى الدوري الإسباني

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عدن - ياسمين التهامي - سقط فريق برشلونة الإسبانى، فى فخ التعادل الإيجابى 2-2 أمام أتلتيكو مدريد فى المواجهة المجنونة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، في قمة منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجارى 2019-2020.

ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد افتتح دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد أهداف المباراة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 12 من زمن المباراة، ثم أدرك ساؤول نيجويز هدف التعادل للروخى بلانكوس في شباك برشلونة بالدقيقة 19 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

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وأهدر كوستا ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 16 من زمن المباراة تصدى لها الحارس الألماني المتألق أندريه تير شتيجن.

وأضاف النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، الهدف الثانى لصالح برشلونة عن طريق ركلة جزاء سددها بطريقة "بانينكا" لتسكن شباك يان أوبلاك في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

ويحمل هذا الهدف رقم 700 في مسيرة ميسي الحافلة بالألقاب والإنجازات في 862 مباراة، منها 630 هدفا بقميص برشلونة، بالإضافة إلى 70 هدفا مع المنتخب الأرجنتينى.

وعاد ساؤول من جديد ليسجل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد عن طريق ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، تتضاءل آمال برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2019-2020، خاصة بعدما منح فرصة كبيرة لغريمه التقليدي ريال مدريد فرصة الابتعاد بصدارة الليجا بفارق 4 نقاط حال فوزه على خيتافى في المواجهة المقرر لها مساء الخميس المقبل.

واستمر برشلونة في المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة بفارق نقطة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 71 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

وشهدت مدرجات ملعب "كامب نو" تواجد نحو 3 آلاف قميص مخصص للمشجعين في المدرجات، وذلك بعدما أطلق برشلونة مبادرة في الفترة الماضية تحت شعار "هنا نلعب جميعا"، حيث تمكن الجماهير من جميع أنحاء العالم من الحصول على قميص تذكاري بإسمهم الخاص لقمة الليلة.

وتم وضع القمصان في مقاعد الطبقة الأولى على الجانبين وخلف الشباك حيث سيكونون الصورة التي سيراها اللاعبون فى الملعب.