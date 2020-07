شكرا لمتابعة خبر عن شــاهد في الفيديو : ’’ثعبان‘‘ ضخم يتسلل إلى القبر أثناء دفن الميت شاهد ردة فعل’’ المشيعين‘‘ عندما تسلل الثعبان من بينهم ودخل الى القبر مباشرة (مشهد يحبس الانفاس). والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب "ثعبان" في إثارة حالة من الذعر أثناء مراسم جنازة أقيمت في مقبرة توجد جنوب غرب مدينة "سيدني" الأسترالية، وجاء ذلك بعد أن تسلل إلى داخل قبر المتوفى، مما أدى إلى تأخير دفنه.

وفي أعقاب اكتشاف وجود الثعبان داخل القبر صباح يوم الخميس، تمت الاستعانة بأحد المختصين في التعامل مع الثعابين من أجل إخراجه من القبر، وفقًا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Deadly snake interrupts a funeral and slithers into the gravesite