شكرا لمتابعة خبر عن بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل لجنة خماسية لإعداد معايير لتولي رئاسة الوزراء وأعضاء الحكومة معين عبدالملك يستدعي اعضاء اللجنة وكان هذا الرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر برلمانية أن مراسم رئيس الوزراء حسين بن هديل أجراء اتصال اليوم بكلا من نصر طه مصطفى، ومحمد العامري، ومحمد الشدادي، وعلي منصر لعقد لقاء مع رئيس الوزراء لمناقشة عمل اللجنة وهو الذي قوبل بالرفض معتبرا ذلك تدخل في شئونها.

وأكدت المصادر ان رئيس الوزراء وعبر لوبي يعمل لصالحه يسعى للحصول على تاييد من جميع المستشارين لاستمراره في عمل الحكومة وطرح مقترح يبقيه للرئاسة الوزراء بعد ان ضمن موافقة المجلس الانتقالي الجنوبي.

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المصادر أكدت ان طموح رئيس الوزراء ابعد من ذلك حيث يسعى لخلق علاقة مع الحوثيين من خلال تعيين مندوبين له في حكومته مثل علاء قاسم المقرب من الميليشيا الحوثية

هذا وقد كشفت مصادر اعلامية عن بدء نقاشات يمنية في السعودية بشأن "تشكيل حكومة جديدة" بموجب "اتفاق الرياض".

وقال الصحفي فارس الحميري أنه تم ‏تشكيل لجنة خماسية من هيئة رئاسة البرلمان والهيئة الإستشارية الرئاسية "لتحديد معايير ومواصفات الأشخاص، الذين سيتم إختيارهم لشغل منصب رئيس الوزراء و24 حقيبة وزارية".

وحسب الحميري فإن ‏اللجنة الخماسية تتكون من.. نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي، وأربعة من مستشاري الرئيس هادي، (عبدالملك المخلافي، محمد بن موسى العامري، نصر طه مصطفى، وعلي منصر محمد).