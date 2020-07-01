شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس يقلص قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء إلى "7" أسماء والعليمي ينضم للقائمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة لـ "سماء برس" أن الرئيس هادي استبعد أسماء عدد من الأشخاص، من قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس الوزار وأضاف أسم شخصية سياسية جديدة إلى قائمة المرشحين..

وذكرت المصادر لـ "سماء برس" أن الرئيس هادي استبعد كلاً من حافظ معياد، وسالم الخنبشي، ونبيل الفقيه وسعيد الشامسي، مشيرة إلى أن الرئيس أضاف أسم الدكتور رشاد العليمي، إلى قائمة المرشحين لشغل منصب رئيسة الحكومة القادمة، والتي سيتم مناقشتها مع قادة الأحزاب خلال الأيام القادمة..

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وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ "سماء برس" أن رئيس الجمهورية، المشير عبدربه منصور هادي، سيعكف خلال الأيام القادمة، على مناقشة الأسماء المرفوعة إليه لشغل منصب رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ "سماء برس"، أنه طُرحت أسماء "11" شخصية لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، وتشكيل الحكومة القادمة.

وبعد استبعاد الرئيس لأسماء تلك الشخصيات وإضافة العليمي تصبح قائمة المرشحين كالتالي:

د.أحمدبن دغر

د. رشاد العليمي

م.محسن باصره

د.معين عبدالملك

عبدالعزيز جباري

د.احمد بن مبارك.

نايف البكري

وذكرت المصادر أن الرئيس هادي سيناقش خلال اليومين القادمين مع هيئة مستشارية وقيادة المكونات السياسية، هذا الأسماء والخروج بثلاثة أسماء فقط يختار الرئيس أحدهم لشغل منصب رئيس الوزراء ويتم تكليفه باختيار أعضاء حكومته مع احتفاظ الرئيس هادي بتسمية الوزراء في الحقائب السيادية، منوهة بأن الحكومة ستتكون من "24" حقيبة وزارية فقط تسمى حكومة مصغرة..