شكرا لمتابعة خبر عن فاكهة لذيذة تقوي مناعة الجسم بنسبة 200% تناولها يوميا انت وعائلتك واحمي نفسك من فيروس كورونا ومن الشيخوخة المبكرة شاهدو إسم وصورة هذة الفاكهة الرخصية والعجيبة. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حبة موز يومية كفيلة بجعلك في مأمن من الاصابة بفيروس كورونا ، هذا ما أظهرته نتائج أبحاث حديثة أجريت في معامل ولاية هيوستن الأمريكية ، مشيرة إلى أن الموز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات والكالسيوم ، التي تدعم وتعطي طاقة لجسم الإنسان تجعله أكثر قدرة على مقاومة ومواجهة فيروس كورونا .

وفاكهة الموز ، معروفة بفعاليتها في الوقاية من العديد من الأمراض ، وتقوية جهاز المناعة ، لإحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين ، وفلافينويدز ، وفيتامين سي ، وجميعها مهمة جدا في مد الجسم بالطاقة ، وتقوية جهاز المناعة ، والوقاية من العديد من الأمراض ، والسرطانات ومحاربة الشيخوخة .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

Advertisements

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد