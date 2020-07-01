شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - مزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

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وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية قصفت مزارع المواطنين في الجاح بقذائف الهاون عيار 60 بشكل مكثف ،منذ ساعات الظهيرة، وتسببت القصف بحالة من الهلع في صفوف المزارعين مما اضطرهم لمغادرتها خوفا على حياتهم من نيران المليشيات.

وارتفعت وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين في الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري المتواصل للهدنة الأممية مستغلة الصمت الدولي تجاه جرائمها المستمرة.