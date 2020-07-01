- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - مزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية قصفت مزارع المواطنين في الجاح بقذائف الهاون عيار 60 بشكل مكثف ،منذ ساعات الظهيرة، وتسببت القصف بحالة من الهلع في صفوف المزارعين مما اضطرهم لمغادرتها خوفا على حياتهم من نيران المليشيات.
وارتفعت وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين في الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري المتواصل للهدنة الأممية مستغلة الصمت الدولي تجاه جرائمها المستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.