استهداف حوثي على أحياء التحتيا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية الأحياء السكنية جنوب غرب مدينة التحيتا في محافظة الحديدة، وتسبب الاستهداف الحوثي بأضرار بالغة بمنازل المواطنين. Advertisements وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي قامت بإستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين الأهلة بالسكان جنوب غرب مدينة التحيتا بالأسلحة المتوسطة. وأكدت المصادر ان الاستهداف الحوثي الحق أضرارا في سطوح منزل أحد المواطنين جنوب المدينة لتضاف إلى سلسلة جرائم المليشيات الحوثية. وتواصل مليشيات الحوثي جرائمها الإنسانية بحق المدنيين حيث تقوم باستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في محافظة الحديدة بشكل يومي ، والتي راح ضحيتها الآف الشهداء والجرحى منذ انطلاق الهدنة الأمنية.

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