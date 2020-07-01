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تباين في أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب

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مأرب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

تباين في أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب

مأرب - الخليج 365

تختلف أسعار المواد الغذائیة و الخضروات و الفواكھ و اللحوم بین محافظة وأخرى بحسب الاستیراد أو التصدیر.

 

ورصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكھ واللحوم في محافظة مأرب اليوم، للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكھ في المحافظة على استقرار اسعارھا، و من أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم. و على مستوى الفواكھ: البرتقال بأنواعھ، والبطیخ.

 

 

 

و فیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد :

 

 

 

- الطماطم = 300رال،

 

- البطاطس = 300 ریالا

 

ـ البصل = 300 رال،

 

ـ الكوبش = 300 ریالا

 

البصل أخضر = 200رال، للحزمة الواحدة

 

ـ البیبار = 500 رالب

 

ـ الباذنجان = 700 رالا

 

ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ریالا

 

- الموز = 400 رال،

 

 

 

الشمام = 400 ریالا

 

الكومثرى = 1000 رالس

 

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ـ الفرولة = 1500 رالا

 

ـ التوت = 1000 رال،

 

- التفاح الخارجي = 2000 رالز

 

ـ التفاح محلي مثلج = 700 رالل

 

- الكوسة = 450 رالا

 

- الجزر = 600 رال،

 

- الخیار = 550 رالب

 

- لحوم الابل = 4000 رالب

 

- لحوم الأغنام = 5000 رالع

 

ـ الدقة 5000 رال0

 

ـ لحوم الابقار = 5000 رالع

 

 

 

وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمھ، فھناك من 100 ،و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من

 

3000 رالم.

 

والبیض یباع الطبق الذي یحتوي على 20 بیضة بـ 1600 رالج.

 

ـ الأسماك = 3500 رال0.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا یزید ما یصل

 

المحافظة عن صنفین.

 

ـ یشار إلى أن محافظة مأرب، الواقعة شرق الیمن تعد من المحافظات التي تصدر أنواعا مختلفة من الفواكھ والخضروات إلى مختلف محافظات الجمھوریة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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