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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تباين في أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020
مأرب - الخليج 365
تختلف أسعار المواد الغذائیة و الخضروات و الفواكھ و اللحوم بین محافظة وأخرى بحسب الاستیراد أو التصدیر.
ورصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكھ واللحوم في محافظة مأرب اليوم، للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكھ في المحافظة على استقرار اسعارھا، و من أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم. و على مستوى الفواكھ: البرتقال بأنواعھ، والبطیخ.
و فیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد :
- الطماطم = 300رال،
- البطاطس = 300 ریالا
ـ البصل = 300 رال،
ـ الكوبش = 300 ریالا
البصل أخضر = 200رال، للحزمة الواحدة
ـ البیبار = 500 رالب
ـ الباذنجان = 700 رالا
ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ریالا
- الموز = 400 رال،
الشمام = 400 ریالا
الكومثرى = 1000 رالس
ـ الفرولة = 1500 رالا
ـ التوت = 1000 رال،
- التفاح الخارجي = 2000 رالز
ـ التفاح محلي مثلج = 700 رالل
- الكوسة = 450 رالا
- الجزر = 600 رال،
- الخیار = 550 رالب
- لحوم الابل = 4000 رالب
- لحوم الأغنام = 5000 رالع
ـ الدقة 5000 رال0
ـ لحوم الابقار = 5000 رالع
وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمھ، فھناك من 100 ،و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من
3000 رالم.
والبیض یباع الطبق الذي یحتوي على 20 بیضة بـ 1600 رالج.
ـ الأسماك = 3500 رال0.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا یزید ما یصل
المحافظة عن صنفین.
ـ یشار إلى أن محافظة مأرب، الواقعة شرق الیمن تعد من المحافظات التي تصدر أنواعا مختلفة من الفواكھ والخضروات إلى مختلف محافظات الجمھوریة.
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