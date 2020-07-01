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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العطاس يستقبل السفير البريطاني لدى اليمن مايكل ارون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
استقبل صباح امس الرئيس حيدر ابوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية في مقر اقامتة في الرياض السفير البريطاني السيد/مايكل ارون لدى اليمن.
وقد تناول الحديث الاوضاع الراهنة في اليمن شمالة وجنوبة وقد دار الحديث عن اخر التطورات الراهنة في اليمن وأكد دولة رءيس الوزراء الأسبق وسعادة السفير البريطاني علي اهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع في ٥نوفمبر ٢٠١٩ لتجاوز الإشكالات التي نشأت بسبب التأخير في تنفيذه .
وقد شكرالعطاس سعادة السفير على جهوده لتجاوز الاشكالات وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن شماله وجنوبية كما شكر سعادة السفير دولته على ايتاحة الفرصة للقاء وتبادل الآراء.
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