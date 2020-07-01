رئيس حكومة المرتزقة يكشف بالأرقام عن المبالغ المنهوبة من قبل قائد عسكري موالي للأمارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

إعترف رئيس حكومة المرتزقة، معين عبدالملك، بوجود عمليات فساد بمليارات الريالات يستفيد منها بعض المتنفذين العسكريين الموالين لحكومته.

وأوضح أن 55% من مخصصات وزاره الدفاع في حكومته من الرواتب تذهب لصالح قيادات عسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة التي تضم كلاً من محافظات (أبين ـ عدن ـ لحج ـ الضالع ـ تعز) والتي يقودها فضل حسن العمري، المعروف بولائه لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وأوضح في لقاء جمعه بعدد من النواب الاصلاحيين ان ”مليار ريال هي ميزانية تشغيلية شهرية للمنطقة، بالإضافة الى (15 مليار ريال)، تصرف شهريا كرواتب واعتمادات للمنطقة الرابعة، بواقع (90 مليار) لستة اشهر، و(180 مليار ريال يمني) في السنة وان 25 مليون ريال تصرف لقائد المنطقة فقط شهرياً“، مشيرا الى ان قوام المنطقة (280 الف جندي) معظمها أسماء وهمية، وان المنطقة تضم في كشوفاتها (12 ألف) عقيد.

وافصح معين عن استمرار قائد المنطقة في منصبه حتى اللحظة رغم حرمانه للمجندين من رواتبهم واستيلاءه على اغلب تلك الأموال، في اشارة واضحة الى رغبة التحالف السعودي الامريكي الاماراتي في استمرار الوضع كما هو عليه.

وبين أن المنطقة العسكرية الرابعة هي المسيطرة على المحافظات المذكورة، فضلاً عن تسببها في منع هادي من العودة الى عدن.

وتكشف حقيقة الاموال المنهوبة من قبل قادة المرتزقة عن مئات المليات التي تذهب شهرياً الى جيوب قيادات الانتقالي، خلافاً لما هو عليه الحال في باقي المؤسسات الحكومية التابعة لمرتزقة التحالف المتواجدون في الرياض واسطنبول والقاهرة وباقي المحافظات الجنوبية التي يحتلها التحالف.