شكرا لبحثكم عن خبر رئيس عمليات طارق عفاش بالساحل العربي ينشق ويظهر مع الحوثي في صنعاء .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن القيادي في مليشيات الحوثيين في اليمن محمد الخبتي عن استقبال ضابط قال أنه انشق عن القوات الحكومية المشتركة في الساحل الغربي للبلاد.

ونشر البخيتي على صفحته صورة له، مع من العميد عبدالملك الأبيض وقال إنه رئيس العمليات المتقدمة في جبهة الساحل الغربي كما تحدث عن انضمام قيادي يدعى فؤاد حميد محمد جميل رئيس المدرعات في المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب .

وكان البخيتي الذي استقبل الأبيض في منطقة السائلة بالعاصمة صنعاء بحضور عدد من القيادات، أعلن أمس عن عودة من قال إنه قيادي كبير من جبهة الساحل الغربي وإنه اعتذر إليهم.

في المقابل، وصفت مصادر في قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح ان إعلان الحوثيين بأنه تعبير عن “الإفلاس”، وأشارت إلى أنه احتفاء بـ”عنصر جرى طرده”.

Advertisements

ووفقاً للمصادر، فإن قيادة القوة كانت قد أعلنت منذ نحو أسبوع فصل أحد مستبيها برتبة يُدعى عبدالملك الأبيض ، نتيجة لما قالت إنه “تصرفات مشبوهة” من قبله.

يشار إلى أن القيادي الحوثي محمد البخيتي يتولى عملية استقبال عناصر وأفراد ممن تقول الجماعة إن منشقون عن القوات الحكومية من مناطق مختلفة.

وتسيطر القوات المشتركة المؤلفة من المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية على مناطق واسعة في الساحل الغربي من تعز وحتى الحديدة وتوقف زحفها على إثر اتفاق ستوكهولم بعد أن وصلت أطراف مدينة الحديدة أواخر العام 2018.