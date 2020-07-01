شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الحوثيين تفعل هذا الشيء البشع بفتيات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت منظمة حقوقية يمنية، اليوم(امس)، إلى إنقاذ أربع طالبات جامعيات محتجزات منذ ثلاثة أشهر في سكن الطالبات التابع لجامعة صنعاء.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها، إن مدير عام السكن الطلابي في جامعة صنعاء، بشير ثوابه يحتجز أربع طالبات “تحتفظ المنظمة بأسمائهن” في سكن جامعة صنعاء الواقع أمام كلية الحاسوب منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريباً. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وذكرت المنظمة أن ثوابه عمد إلى إغلاق جميع أبواب السكن بالأقفال ولا يسمح بإدخال أي مواد غذائية خاصة بهنَّ أو أي مساعدات أخرى، باستثناء الوجبات الغذائية التي تقدم لهنَّ مع الفرق الأمنية التي تحرس المباني.



وقالت الطالبات، بحسب شكوى وصلت للمنظمة “نحن ممنوعات من إدخال المواد الغذائية و لكن يتفضل علينا الحراس ببعض الوجبات ولا يُسمح لنا بالخروج نهائياً، مع العلم أن الوجبات التي تعطى لنا غير صالحة للاستهلاك، ويعطى لكل واحدة منا قطعة من الدجاج، الغير مطبوخ جيداً والذي يتسبب لنا بآلام في البطن، مع قليل من الرز وبعض الخبز”.



وأشارت المنظمة إلى أن الطالبات المحتجزات كن قد تقدمن بشكوى إلى رئيس جامعة صنعاء والنائب العام تفيد بأن جماعة الحوثي قررت إخلاء السكن الجامعي المذكور لأسباب غير معروفة، كما أنهنَّ قدمن طلب إلى نائب رئيس الجامعة باستثنائهنَّ للبقاء في السكن لعدم وجود سكن آخر لديهنَّ، خاصة المغتربات واللائي لديهن عمل، فوافق على بقائهن.



وأضافت الطالبات “ورغم موافقة مدير الإسكان أيضاً إلا أنه بدأ بممارسة سياسة التطفيش والمضايقة لنا وأعلن ذلك أمام جميع الطالبات المتواجدات، وقال: أي طالبة أو موظفة تتكلم أو ترفض سيقوم بطردها وإهانتها، وأمر جميع الحراس بمنعنا من الدخول أو الخروج نهائياً ولأي سبب كان ومهما تكن الظروف”. بحسب المنظمة.



وأشار بيان منظمة سام إلى تعرض المحتجزات لحملة ترويع منظمة تهدف إلى إجبارهن على الخروج من السكن الجامعي – المخصص أصلاً بحسب إنشائه لتوفير السكن الكريم لمن في مثل حالتهنَّ من الطالبات والموظفات – وذلك من خلال التهديد بإجبارهنَّ على الخروج بالقوة عبر رجال الأمن أو حرمانهنَّ من حقوقهنَّ أو التشهير بهنَّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكدت سام أن ما تتعرض له الطالبات في السكن الجامعي انتهاكاً صارخاً لحقوقهنَّ المشروعة، باحتجاز حريتهن الذي يعد نوع من أنواع الحجز التعسفي (الإقامة الجبرية) يحرم الطالبات من حقهنَّ في ممارسة حياتهنَّ الطبيعية، ويعرض حياتهنَّ للخطر بحرمانهنَّ من تلقي العلاج والتواصل مع المجتمع بالشكل المطلوب.

وطالبت سام إدارة جامعة صنعاء بسرعة السماح للطالبات بممارسة حياتهن الطبيعية ووقف الإجراءات التعسفية بحقهنَّ ومحاسبة المتسبب في احتجاز الطالبات خلال الفترة السابقة، وضمان عودة الطالبات إلى السكن الجامعي لمواصلة تحصيلهنَّ العلمي .