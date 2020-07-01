شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في حالة الفنانة رجاء الجداوي و”شيء” لا يمكن أن تعيش بدونه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى العزل بأبوخليفة بمحافظة الاسماعيلية والمخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، إن حالة الصحية الفنانة رجاء الجداوي غير مستقرة وتتدهور بشكل ملحوظ.

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المرحلة الأخيرة



وأوضح الفريق الطبي المعالج أن الأنبوبة الحنجرية المتواجدة عليها حاليًا الفنانة رجاء الجداوي هي التي تضخ الأكسجين للرئة، وبدونها لا يمكنها التنفس في الوقت الحالي، مضيفًا أن الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا.

3 مسحات

وأشار الاطباء إلى أن الفنانة رجاء الجداوي لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، كما أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية.

تطورات جديدة في حالة الفنانة رجاء

وأكدوا أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، موضحين إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.