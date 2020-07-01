شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صـــادم .. شاب يقتحم حفل زفاف ويركل الفتاة أثناء رقصها بعنف على صدرها ..وسط صدمة صاعقة للحظور والسبب مفاجئ !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:58 صباحاً - هل تذكرون زينب أبنة قاسم سليماني التي ناشدت عبدالملك الحوثي بالثأر لمقتل والدها ؟؟.. شاهدوا بمن تزوجت اليوم ومن هو العريس؟ شاهد أمريكية تضع مولودها وهي واقفة متسمرة في الشارع “فيديو” من منا يتذكر الممثلة القديرة "عبلة كامل" بطلة أكبر الأفلام والمسلسلات .. شاهد مصيرها الذي صدم محبيها اليوم بعالم الفن !! Advertisements 3 أعراض إذا ظهرت أثناء نومك ..توجه إلى الطبيب فوراً فأنت مصُاب بأمراض القلب وردنا الان حرب شوارع في السعودية.. قتال "حتى الموت" بالحجارة والعصي وتدخل عاجل للشرطة (فيديو) ميت يصرخ من داخل قبره "أخرجوني من هنا " وصدمة تعُم المشيعين "فيديو" شاهد مذا حدث للراقصة سما المصري بعدما نطق القاضي بالحُكم عليها 3 سنوات سجناً بسبب أعمالها الفاضحة!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صـــادم .. شاب يقتحم حفل زفاف ويركل الفتاة أثناء رقصها بعنف على صدرها ..وسط صدمة صاعقة للحظور والسبب مفاجئ !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.