شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وحالة عدم استقرار في عدد من المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت الأرصاد من تقلبات جوية وحالة عدم استقرار في عموم محافظة حضرموت، وبقية محافظات الجنوب، مطلع الأسبوع المقبل. Advertisements وتوقعت الأرصاد في بيان لها ، سيطرة العواصف الرعدية والأمطار واشتداد سرعة الرياح، مشيرة إلى احتمالية تشكل عواصف شديدة في هضاب وأودية حضرموت. وكانت محافظة حضرموت قد شهدت في اليومين الماضيين هطولا للأمطار .

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